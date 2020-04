Higuain, aria d’addio: nel futuro c’è l’MLS

TORINO- Situazione difficile quella tra Gonzalo Higuain e la Juventus, dopo che l’argentino ha ritardato il proprio rientro in Italia, senza però far pervenire alcuna comunicazione al club. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al termine della stagione sarebbe tutt’altro da escludere un addio del numero 21, di cui si è parlato di un possibile ritorno al River Plate. La destinazione più probabile, però, sarebbe al momento quella che porta ai Los Angeles Galaxy, disposti ad investire su di lui.

