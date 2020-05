Higuain, anche in quarantena si lavora sodo

TORINO- La Gazzetta dello Sport ha voluto raccontare alcune indiscrezioni riguardo il periodo di quarantena di Gonzalo Higuain, attualmente ancora in Argentina per assistere da vicino la madre. Il centravanti argentino non ha perso di vista l’obiettivo e continua ad allenarsi duro ogni giorno, anche grazie all’aiuto di papà Jorge. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronto al suo ritorno a Torino che, però, non è stato ancora fissato.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<