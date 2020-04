Higuain, addio più probabile

TORINO- Diversi sono i dubbi della Juventus riguardo il futuro di Gonzalo Higuain, attualmente in Argentina per stare vicino alla madre e in attesa di decidere sul suo ritorno in Italia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe al momento chiuso all’ipotesi di un rinnovo, preferendo separarsi dall’argentino nei prossimi mesi visto anche l’alto ingaggio percepito (7,5 milioni). Nel futuro, per il numero 21, il ritorno al river Plate o l’avventura in Mls.

