Havertz, volontà di giocare titolare nel suo prossimo club

TORINO- È ancora bagarre grande attorno al nome di Kai Havertz, giocatore che avrebbe attirato gli interessi dei top club di mezza Europa, tra cui quello della Juventus. Come riportato dal quotidiano britannico The Sun, il talento tedesco, per lasciare il Bayer Leverkusen, vorrebbe la garanzia di un ruolo da titolare nel suo futuro club. In vantaggio, al momento, ci sarebbe quindi il Chelsea, che vorrebbe puntare su un progetto giovane per tornare competitivo in Premier League.

