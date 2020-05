Havertz, tre concorrenti inglesi per la Juve

TORINO- Con l’obiettivo di rinforzare, ma allo stesso tempo ringiovanire la propria rosa, la Juventus monitora i profili di diversi giovani talenti in giro per il mondo. Tra questi c’è anche Kai Havertz, che ha avuto l’occasione di sfidare i bianconeri per due volte nei gironi di Champions League di questa stagione, mettendo in mostra le sue qualità. Come riferito dal quotidiano britannico The Sun, però, anche Manchester United, Liverpool e Chelsea sono sulle tracce del centrocampista del Leverkusen.

