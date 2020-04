Havertz, quanta concorrenza! Ora c’è anche il Chelsea

TORINO- Tutti i maggiori top club europei, in vista della prossima stagione, hanno iniziato a “dare la caccia” a Kai Havertz, gioiellino in forza al Bayer Leverkusen, che in questa stagione si è fin qui messo in mostra. Anche la Juventus è in corsa, fiutando il colpaccio per il centrocampo ma, secondo il The Athletic, al momento è il Chelsea ad essere in vantaggio sulla concorrenza. I blues vogliono regalare un altro colpo a Lampard per puntare con decisione alla Premier.

