Havertz: “Non mi piace parlare del mio futuro, al momento sono concentrato sul Leverkusen”

TORINO- Tra gli obiettivi di mezza Europa per rinforzare il reparto di centrocampo, il gioiellino Kai Havertz, autore di una doppietta nel succeso del Bayer Leverkusen sul Borussia Monchengladbach, ha parlato così del suo futuro: “Non mi piace parlarne troppo. Sono a conoscenza del fatto che molti club mi stanno seguendo, ma i penso soltanto a giocare a calcio e a fine stagione si vedrà. Sono grato al Leverkusen per quanto fatto e non voglio mettergli alcun tipo di pressione”.

