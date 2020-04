Havertz, lo United prepara l’offerta

TORINO- Kai Havertz è uno dei giocatori più seguiti dai top club d’Europa, pronti a sfidarsi per accaparrarsi il suo talento per il futuro. Come riportato da Todofichajes, il Manchester United sarebbe al momento in prima fila per il giovane tedesco, considerato uno dei possibili eredi del partente Paul Pogba. I Red Devils, per sbaragliare la concorrenza, sarebbero pronti a mettere sul tavolo ben 80 milioni di euro per convincere il Leverkusen a cedere.

