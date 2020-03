Havertz, il pole c’è il Bayern Monaco

TORINO- La Juventus, così come gli altri top club d’Europa, si è messa sulle tracce di Kai Havertz, giovane talento che in questa stagione ha stupito tutti con le prestazioni offerte con il Bayerl Leverkusen. Il club bianconero, però, è al momento in seconda fila per il suo acquisto. Stando a quanto riferito dal quotidiano tedesco Kicker, infatti, ci sarebbe il Bayern Monaco in pole position, seguito da ruota anche da Liverpool, Barcellona e Real Madrid.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<