Havertz, Chelsea in vantaggio sulla concorrenza

TORINO- Si fa sempre più in salita la pista che porta la Juventus a Kai Havertz, talentuoso trequartista in forza al Bayer Leverkusen, con il quale si è messo in luce nel corso di questa stagione. Come riportato dal quotidiano britannico Evening Standard, infatti, il Chelsea sarebbe in vantaggio la concorrenza. La compagine londinese sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta importante, anche se il ragazzo preferirebbe unirsi al Real Madrid.

