Havertz, Bayern Monaco in pole per il giovane talento

TORINO- Gli occhi di mezza Europa sono tutti posati su Kai Havertz, talento del Bayer Levrkusen che si sta mettendo in mostra in questa stagione. La Juventus è tra i club interessati al giovane trequartista, ma il club bianconero è al momento in seconda fila per il suo acquisto. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Telegraph, infatti, il Bayern Monaco sarebbe al momento in vantaggio sulla concorrenza, avendo superato anche il Chelsea.

