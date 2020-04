Havertz: “A Leverkusen sto bene, ma voglio fare il grande passo verso un nuovo club”

TORINO- Kai Havertz, giovane talento tedesco inseguito anche dalla Juventus, ha parlato del suo futuro ai microfoni del quotidiano BILD: “Qui a Leverkusen mi trovo bene, gioco in un grande club e l’ho sempre ammesso. Però, un giorno, vorrei fare un grande passo per la mia carriera. Amo le sfide e per questo sarei disposto anche ad un’avventura in un club estero. Vorrei lavorare con un grande allenatore, c’è sempre bisogno di una persona all’altezza di questo compito come Bosz”.

