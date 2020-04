Hakini-Haaland, con uno scambio il Real beffa la Juve

TORINO- Come riportato dal Mundo Deportivo, in casa Real Madrid starebbe maturando l’idea di uno scambio che coinvolgerebbe, anche se indirettamente, la Juventus. I due nomi sul tavolo sono quelli di Achraf Hakimi ed Erling Braut Haaland, attualmente in forza al Dortmund e nel mirino del club bianconero. L’esterno marocchino sarebbe restio a far ritorno in Spagna, non convinto di voler fare da riserva a Carvajal e i blancos starebbero quindi pensando di lasciarlo in Germania in cambio dell’acquisto del bomber norvegese.

