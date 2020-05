Hakimi, Psg e Inter sfidano la Juventus

TORINO- Mattia De Sciglio e Danilo, prima dello stop del campionato, non hanno convinto in pieno con le prestazioni fornite in campo. Per questo, la Juventus, sarebbe alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra difensiva. Il primo nome sulla lista di Paratici è quello di Achraf Hakimi, marocchino scuola Real ma attualmente in forza al Dortmund in prestito. Sul ragazzo, valutato 50 milioni di euro, ci sarebbero però anche Psg e Inter. A riportarlo è Sportmediaset.

