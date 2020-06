Hakimi, Inter pronta al colpaccio

TORINO- Nuovi importanti sviluppi riguardo il futuro di Achraf Hakimi, talentuoso terzino di proprietà del Real ma in prestito al Borussia Dortmund, dove però non rimarrà ancora a lungo. Come riferito da Sky Sport, l’Inter avrebbe accelerato la trattativa, raggiungendo un accordo sia con l’entourage del marocchino, sia con la dirigenza del club blanco (su una base di 40 milioni di euro). Non si esclude l’annuncio ufficiale nei prossimi giorni.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<