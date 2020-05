Hakimi, il PSG si allontana

TORINO – Per ovvie ragioni economiche non è la priorità di casa Juventus, ma Achraf Hakimi è potenzialmente uno degli obiettivi bianconeri. Si tratta di uno dei giovani terzini più promettenti del panorama europeo, che oltretutto è in grado di agire su entrambe le fasce. Se non fosse che il marocchino è di proprietà del Real Madrid, la Juventus si sarebbe già fatta sotto con aggressività. Ma la valutazione altissima dei ‘blancos’ tende a scoraggiare assalti avventati. Secondo AS, il PSG si sarebbe ritirato dalla corsa al giocatore proprio per questo motivo, lasciando la Juventus con una concorrente in meno.

