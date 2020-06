Hakimi, il Bayern Monaco sfida la Juve

TORINO- Al termine di questa stagione, Achraf Hakimi farà ritorno al Real Madrid, viste le ottime prestazioni offerte durante il prestito al Borussia Dortmund. Il club blanco, però, non sarebbe così convinto di confermare in rosa l’esterno marocchino, che sarebbe così pronto a trovarsi una nuova sistemazione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, oltre alla Juventus, anche il Bayern Monaco avrebbe chiesto informazioni sull’acquisto del giovane.

