Hakimi, cambia tutto: ora può restare a Madrid

TORINO- Achraf Hakimi è da diverso tempo sulla lista di mercato della Juventus, in cerca di un terzino che possa sopperire all’eventuale cessione di uno tra De Sciglio e Danilo. Come riportato dalla stampa spagnola, però, se il Real sembrava intenzionato a cedere il giovane marocchino, la situazione Coronavirus potrebbe cambiare le carte in tavola. Il club blanco non potrebbe infatti effettuare grandi acquisti per rinforzare la propria rosa e sta quindi ballando l’idea di aggregarle definitivamente Hakimi.

