Haaland, il Real Madrid ora è più freddo sul suo acquisto

TORINO- Erling Barut Haaland, nonostante il cambio di maglia effattuato a gennaio, è ancora uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. Il bomber norvegese, che anche al Borussia Dortmund sta convincendo a suon di reti, si starebbe allontanando dal Real Madrid, club che lo aveva tentato in passato. Stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, infati, il club blanco sarebbe convinto di puntare ancora su Karim Benzema, risparmiando i soldi per l’acquisto di Haaland, così da rinforzare altri reparti. Un’ottima notizia per la Juve, che punta sul 19enne per rinforzare il proprio attacco.

