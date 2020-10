Haaland, il Manchester City prepara il colpaccio

TORINO – Tutti pazzi di Erling Braut Haaland, che anche in questa stagione sta segnando con ripetizione (4 gol in 5 partite) con la maglia del Borussia Dortmund. Come riportato dalla stampa spagnola, il Manchester City, per volere di Pep Guardiola, sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra importante per portare il norvegese in Premier League. La Juve, così come il Real Madrid, osserva la situazione. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, in casa bianconera sono arrivate anche altre grandissime novità. Ci siamo, fissato l’incontro decisivo nei prossimi giorni per chiudere: firma in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA