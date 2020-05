Grosso: “Juve grande squadra, ma occhio al Lione”

TORINO- L’ex difensore Fabio Grosso, ai microfoni di OL Night System, ha parlato della sua carriera, facendo poi un pronostico sul Lione in ottica Juve: “A Lione sono andato perchè parliamo di un grande club, che mi ha concesso di giocare fuori dall’Italia come volevo. Ho trascorso due anni meravigliosi, un momento molto bello per la mia carriera. Il mio sogno da bambino, comunque, era giocare per l’Italia ed è successo. Juve? Una grande squadra, ma anche il Lione, come visto, ha le sue possibilità di qualificarsi. Possono andare avanti con un grande risultato”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<