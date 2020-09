TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex attaccante Ciccio Graziani ha parlato di Alvaro Morata: “La Juve ha preso un calciatore che conosce l’ambiente e può entrare in sintonia con Cristiano Ronaldo, ma mi sembra una soluzione di ripiego. I bianconeri hanno puntato prima su Suarez e poi su Dzeko, scegliendo infine l’obiettivo minimo. In ottica Champions non mi convince questo acquisto e tra lo spagnolo e il bosniaco scelgo il secondo, perchè lo ritengo superiore”.