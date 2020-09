Graziani: “Morata non una prima scelta, per la Champions serve a poco. Kean può avere un gran futuro”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato della situazione in casa Juve: “Spero che Pirlo abbia più coraggio di Sarri e che faccia giocare insieme Ronaldo, Dybala e Morata. Lo spagnolo non era una prima scelta e per la Champions serve a poco. Kean? Può servire viste le tante competizioni. Se rimette la testa a posto può avere un grande futuro. Paratici? Ottimo professionista. Cedere giocatori non è sempre facile visti anche gli alti ingaggi che percepiscono alla Juve. Non vedo colpe specifiche da attribuirgli”.