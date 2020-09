Graziani: “Kean può servire alla Juve. Quello che ho visto fare a lui a 19 anni, l’ho visto fare a pochi”

TORINO – L’ex giocatore della nostra Serie A Ciccio Graziani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato anche di Moise Kean.

“Kean può servire alla Juventus perchè concorre in tante competizioni e ha tanti nazionali quindi ha bisogno di ricambi. Se rimette la testa a posto potrebbe avere un futuro straordinario in bianconero. Quello che ha fatto a 19 anni l’ho visto fare a pochi. Paratici si è sempre dimostrato un ottimo professionista, alla Juve è nel triumvirato insieme a Agnelli e Nedved. Cedere giocatori non è semplice visti gli altissimi ingaggi che percepiscono in quella società, colpe specifiche di Paratici non ne vedo”.