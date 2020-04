Gotti su Mandragora: “Potrebbe tornare alla Juve, ma l’Udinese non ha necessità di vendere”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha parlato del possibile futuro di Rolando Mandragora: “Potrebbe tornare alla Juve, è una situazione verosimile. La realtà di Udine tende a formare certi giocatori per poi cederli e, in più, i centrocampisti sono molto appetiti sul mercato dai grandi club. Ma lo scenario futuro è ancora da scrivere e ci sono da capire le esigenze e se le valutazioni dei calciatori saranno congrue, perchè l’Udinese non svende e non ha bisogno di fare cassa immediata”.

