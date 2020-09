Gosens, ora l’Atalanta potrebbe aprire alla cessione

TORINO- L’arrivo all’Atalanta di Junior Firpo, che dovrebbe lasciare il Barcellona in prestito oneroso con diritto di riscatto (18 milioni di euro), potrebbe apire le porte alla cessione di Robin Gosens. L’esterno tedesco potrebbe infatti essere lasciato libero di accasarsi in un nuovo club, con la Juventus che osserva da vicino la situazione. Con la cessione di Pellegrini in prestito al Genoa, infatti, al club bianconero manca ancora un’alternativa ad Alex Sandro. Lo riporta Tuttosport.