TORINO – L’esterno dell’Atalanta Robin Gosens, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“I favoriti della Serie A sono Juve e Inter. L’Inter forse anche un po’ più della Juve. Hanno acquistato bene e sono sempre in corsa per vincere trofei. Per la Juve tutto dipende da Pirlo, se colpirà con il suo nuovo sistema e l’idea di giocare a calcio. Sono molto curioso”.