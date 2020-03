Gomez: “Ho parlato con Dybala dopo la positività al Coronavirus di Rugani”

TORINO- Il Papu Gomez, ai microfoni del quotidiano argentino Olè, ha svelato alcune conversazioni avute con Paulo Dybala nelle ultime settimane: “Ho parlato con lui quando è uscita fuori la positività di Rugani al Coronavirus. Ora non vorrei essere di disturbo, ma in questi giorni lo contatterò nuovamente. Ho parlato anche con Pezzella alla notizia del suo caso. Mi ha detto di stare bene, che ha avuto la febbre per un paio di giorni e che ora dovrà rispettare la quarantena, senza però avere altri sintomi”.

