Gollini, il retroscena: “Mi cercò la Juventus, ma scelsi l’Aston Villa”

TORINO- In una delle dirette sul suo profilo Instagram, il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini ha svelato un retroscena riguardante la Juventus: “Non volevo lasciare il Verona, ma poi fui costretto a causa della situazione finanziaria del club. Decisi di andare all’Aston Villa perchè lo ritenevo un grande club, ma in Inghilterra non è andata come speravo. Mi aveva cercato anche la Juventus, ma ho preferito lasciare l’Italia per proseguire la mia carriera”.

