Godin: “Non possiamo cancellare il passato, guardiamo avanti. Juve? Difficile avvicinarla, ma pensiamo di partita in partita”

TORINO- Dopo il successo sul Torino, il difensore dell’Inter Diego Godin ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Nei momenti di difficoltà conta solamente vincere, qualsiasi sia il modo. Non possiamo guardare al passato, pensiamo solo al futuro. In una situazione così dobbiamo pensare soltanto a vincere la prossima partita, poi vedremo dove arriveremo. Sappiamo che è difficile avvicinare la Juve, ma dobbiamo pensare a fare il massimo di partita in partita”.

