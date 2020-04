Giuseppe Rossi: “Vicino alla Juve ai tempi di Conte, ma il Villareal mi disse…”

TORINO- Giuseppe Rossi, in un’intervista concessa a “Cronache di Spogliatoio”, ha svelato un retroscena riguardo l’interesse della Juve per lui in passato: “L’ultima con il Villarreal fu una stagione straordinaria. Dopo Messi e Ronaldo, in campionato c’ero io. Mi chiamò il Barcellona, mancava soltanto l’accordo tra le società sul pagamento, ma i club non si misero mai d’accordo. Davvero un peccato, ma non ho nessun rimpianto. Juve? Quando arrivò Conte ero vicinissimo, la trattativa ci fu sul serio. Ma il club aveva venduto Santi Cazorla e la dirigenza mi disse: “Giuseppe, abbiamo già ceduto lui e non possiamo far partire anche te”.

