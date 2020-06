TORINO- Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, sarà protagonista della trasmissione “il calciomercato che verrà”, in onda su Sky Sport. Tra le anticipazioni, il dirigente azzurro ha parlato del possibile acquisto di Jeremie Boga, obiettivo anche della Juve: “Vedremo. Certamente è un giocatore molto bravo, che farebbe comodo a molte squadre, non solo al Napoli. Ora, però, è presto per parlare di queste cose.

