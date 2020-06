TORINO- Archiviato il successo di Bologna di ieri, la Juventus si concentrerà ora sulla sfida con il Lecce, in programma venerdì sera allo Stadium. Contro i giallorossi, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Danilo, squalificato per una giornata dopo il doppio giallo rimediato nella vittoria esterna del Dall’Ara. Un turno anche per il collaboratore Beoni, espulso dalla panchina al 29′ del primo tempo.

