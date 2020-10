Giudice Sportivo: un turno di stop per Chiesa, multato Paratici

TORINO- Il Giudice Sportivo ha emesso i propri verdetti riguardo squalifiche e multe da comminare per la quarta giornata di Serie A. Un turno di stop per Federico Chiesa in seguito all’espulsione rimediata a Crotone, mentre Fabio Paratici è stato multato: “in quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.