Giudice sportivo, le decisioni dopo la 37esima giornata: una giornata per Pjanic e Sarri

TORINO- Dopo il 37esimo turno di Serie A, il Giudice Sportivo ha emesso le proprie decisioni riguardo gli squalificati per la prossima giornata. Un turno per Miralem Pjanic e Maurizio Sarri che, diffidati, sono stati ammoniti ieri sera e saranno costretti a saltare la partita di sabato con la Roma. Per il bosniaco, contro il Cagliari, si è quindi trattato dell’ultima gara in Serie A con la Juventus, visto il suo imminente passaggio al Barcellona.

