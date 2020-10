Girelli: “Il calcio può dare sollievo agli italiani. Ronaldo? Spero ci sia con il Barcellona”

TORINO- Cristiana Girelli, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato in vista della gara tra Italia Women e Danimarca Women: “Non è facile pensare solo al calcio in questo momento, ma contro la Danimarca sarà una partita impegnativa. Io mi ritengono molto fortunata, perché sono controllata e posso continuare a fare il mio lavoro, cosa che probabilmente tanti italiani non possono fare. Proprio stamattina pensavo a quanto sarà ancora più bello giocare, quanto sarà ancora più bello sapere che comunque tanti italiani saranno davanti alla tv per guardarci e tifarci in questa partita importantissima. Ronaldo? Credo che in queste settimane si starà allenando ancora di più rispetto al solito. Mi auguro che possa esserci con il Barcellona, perchè la Juve sente la sua mancanza”.