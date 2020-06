Giannichedda loda Matuidi: “Giocatore affidabile, sa sempre farsi trovare pronto”

TORINO- Giuliano Giannichedda, ex centrocampista, ha lodato le capacità tattiche di Matuidi ai microfoni di Sky Sport: “Parliamo di un giocatore molto intelligente. Ovviamente quello del terzino non è il suo ruolo, ma sono sicuro che Sarri inizierà a lavorarci già da oggi, conoscendo gli automatismi molto rigidi del tecnico. Il francese ha sempre dimostrato di essere un calciatore affidabile, sempre concentrato in ogni momento della partita”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<