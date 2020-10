Giannichedda: “Da Dybala mi aspetto molto. Ieri non è stato all’altezza dell’impegno”

TORINO- Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Juventus, ha parlato di Paulo Dybala ai microfoni di Sky Sport: “Sono un “Dybalista” convinto, ma in partite come quella con il Barcellona deve fare la differenza, giocare bene e trascinare i suoi compagni. Ieri questo non è stato fatto. Tridente con Morata e Ronaldo? Possono benissimo giocare tutti insieme. Il Liverpool ha vinto la Champions League con tre punte due anni fa, dipende tutto dall’equilibrio che ha la squadra e dalla voglia di sacrificarsi degli attaccanti”.