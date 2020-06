Giaccherini: “Juve-Napoli sfida dal grande fascino, auguro a Mertens di essere decisivo”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il doppio ex Emanuele Giaccherini ha parlato in vista della sfida di mercoledì tra Juve e Napoli: “Una partita dal grande fascino. I bianconeri sono costruiti per puntare alla Champions, mentre gli azzurri giocano bene a calcio ormai da diversi anni. Gattuso è l’uomo giusto al momento giusto, il presidente ha fatto bene a puntare su di lui. Sarri? I malintesi con lui sono ormai acqua passata. Il suo modo di allenare non si può discutere. A Napoli ha lasciato un segno indelebile ed è quasi arrivato a vincere lo scudetto, oltre a far vedere al mondo intero il suo grande gioco. Mertens? Ho un bel rapporto con lui, merita il successo che sta avendo. Gli auguro di essere decisivo anche contro la Juve”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<