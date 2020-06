Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali: Sarri non cambia!

Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri e Nicola

GENOA-JUVE – I bianconeri stasera saranno alle prese con la sempre complicata trasferta di Marassi. La Juventus affronta il Genoa, che tra le mura amiche cercherà di raccattare punti preziosi in chiave qualificazione. Maurizio Sarri in conferenza stamp aveva ammesso di non poter stravolgere troppo la formazione, e infatti punta su un 4-3-3 molto simile a quello sceso in campo contro il Lecce. Matuidi torna in panchina dopo la breve esperienza da terzino. Torna titolare Bernardeschi, che nonostante la crescita di Douglas Costa è stato preferito proprio al brasiliano. Dall’altra parte Nicola punta sul suo solito 3-5-2: toccherà a Pinamonti provare ad accendere la luce e sfruttare gli attacchi alla profondità del compagno di reparto Favilli.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Behrami, Schone, Sturaro; Pinamonti, Favilli. All.: Nicola.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.