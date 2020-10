TORINO- La prima pagina della Gazzetta dello Sport si apre lodando Alvaro Morata. Con i suoi primi gol in Europa dal ritorno alla Juve, il centravanti spagnolo ha messo al tappeto la Dinamo Kiev regalando i tre punti alla banda Pirlo. Spazio anche per l’impresa della Lazio che, trascinata da un grande Ciro Immobile, schianta per 3-1 il Borussia Dortmund all’Olimpico. Stasera in campo Inter e Atalanta: