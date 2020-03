Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “Gigio, oh yes?”

TORINO- La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre con il futuro di Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore del Milan, infatti, avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento in Premier League in caso di mancato rinnovo di contratto con i rossoneri. Spazio anche per la Juve, che sta valutando il futuro di Higuain e Bernardeschi, non mollando allo stesso tempo la pista che porta a Chiesa. Da segnalare, poi, il messaggio di Ranieri ai cittadini italiani, oltre al ricordo di Peirò, ex attaccante dell’Inter scomparso nella giornata di ieri. Si parla, poi, anche della situazione Formula1:

