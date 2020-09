Gassmann sul caso Suarez: “E’ una questione di diritti”

TORINO – Il noto attore Alessandro Gassmann, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Repubblica, dove ha parlato del caso Suarez.

“Qui non si tratta di tifo, ma di diritti. Chi vive nel nostro Paese da anni, regolarmente, pagando le tasse, ha diritto di richiedere la nazionalità italiana per i propri figli nati qui. Non penso quindi che sia sbagliato dare la nazionalità italiana a un campione di calcio, se di origini italiane, ma che gli stessi diritti dovrebbero essere dati a chi, con il lavoro, si è guadagnato onestamente un posto nella nostra società”.