Gasperini: “Romero non è ancora nostro”

TORINO – L’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha parlato anche di Romero.

“Romero non è ancora nostro: la società si sta muovendo. Se arrivano novità e ulteriori energie, tanto di guadagnato. Dobbiamo migliorare in tutti i reparti, specie in attacco dove manca un’alternativa: la società sta facendo l’impossibile per migliorare la squadra. Il finale dello scorso campionato ci ha visti concludere un po’ impiccati, 13 partite filate in 40 giorni. Due elementi in più servono”.