Gasperini: “Ho passato una brutta nottata dopo il pareggio con la Juve”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare del pareggio tra Juventus e Atalanta: “Ho passato una brutta nottata dopo quel pareggio, mancava così poco alla vittoria. A mentre fredda penso agli scontri diretti giocati quest’anno e che non sono stati fortunati per noi. Con qualche punto in più a noi e in meno agli altri sarebbe stato diverso. Non significa comunque che avremmo vinto lo scudetto”.

