Galliani: “Pirlo allenatore già in campo, ha cominciato con il passo giusto”

TORINO- A margine di un evento nel Consiglio Regionale Lombardo, l’ad del Monza Adriano Galliano ha scambiato alcune battute con i giornalisti presenti, parlando anche di Andrea Pirlo: “Gli dissi che sarebbe diventato tecnico della prima squadra in poco tempo, ma non pensavo accadesse così presto. Faceva già l’allenatore in campo, si capiva fosse un predestinato. Ha cominciato molto bene già da domenica. Capello? Nessun paragone con lui, Pirlo ha fatto subito il grande salto”.