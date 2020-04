Galliani, i retroscena su Del Piero e Cr7: “Il Milan non se la sentì di spendere certe cifre”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, l’ex ad del Milan Adriano Galliani ha svelato alcuni retroscena di mercato riguardanti Del Piero e Cristiano Ronaldo: “Del Piero avremmo potuto prenderlo prima che andasse alla Juve. A quel tempo Piero Aggradi, dirigente del Padova, venne da noi a proporcelo, chiedendo 5 miliardi di lire in cambio. Bastava un si per portarlo in rossonero, ma non ce la sentimmo di spendere tanto per un ragazzo così giovane. Stesso discorso vale per Cristiano Ronaldo. Lo Sporting chiese 16/17 miliardi quando aveva sedici anni. Era la stagione in cui andò a Manchester. Braida spingeva per l’acquisto, ma ero preoccupato per una cifra così elevata”. Infine, due battute su Maurizio Sarri e Pep Guardiola, presente e possibile futuro della Juve: “Sarri è stato ad un passo dall’allenare il Milan. Guardiola lo abbiamo cercato, ma non è mai stato così veramente vicino”.

