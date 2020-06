Galeone: “Sarri ha 10 punti in meno di quanti ne aveva Allegri. Max vorrebbe allenare all’estero”

TORINO- Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato della situazione in casa Juventus: “Sarri ha 10 punti in meno di quanti ne aveva Allegri. Ha già perso tre gare in campionato, senza contare Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions. Gattuso lo ha intortato mettendo un centrocampo a protezione della difesa, senza che la Juve riuscisse a superarlo. Non so se la scelta di Sarri sia stata sbagliata, ma sicuramente Allegri ha fatto bene ad andar via, visto che il ciclo era finito. So che vorrebbe andare ad allenare all’estero, anche se ha già rifiutato la corte di Arsenal, Chelsea e Real”.

