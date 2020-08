Galeone: “Allegri all’Inter? Ne sento parlare da un po’. Sarri? La Juve non prendeva così tanti gol dalle guerre puniche”

TORINO- Intervistato dai microfoni del quotidiano La Stampa, l’ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato di Allegri e Sarri: “Max ha molta confidenza con me, ci sentiamo spesso. Non sto quindi qui a farvi l’elenco di tutti i club che ha rifiutato. Inter? Ne sento parlare da un po’. Se vincesse anche lì sarebbe il primo a completare il trittico composto anche da Juve e Milan. Conte? Una sparata verso la società come quella non l’ho mai sentita in vita mia, specialemnte dopo 200 milioni spesi o giù di lì. Sarri? La gente arrivacon tutti questi numeri e inizia a parlare del suo calcio. Si è mai sentito uno come Liedholm parlare di un suo calcio? Ho sentito una sera Sarri rivendicare un 72% di possesso palla, ma il problema è il restante 28. Gli avversari hanno poco la palla, ma ciò è bastato alla Juve per subire 43 gol in campionato. Una cosa che non succedeva dai tempi delle guerre puniche”.

