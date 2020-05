Futuro Thomas, l’Arsenal in vantaggio sulla concorrenza

TORINO- Nelle ultime settimane, per rinforzare il centrocampo della Juventus, si è più volte fatto il nome di Thomas Partey, giocatore in uscita dall’Atletico Madrid. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mirror, sarebbe però l’Arsenal la candidata maggiore ad assicurarsi le prestazioni del calciatore. La dirigenza del club londinese sarebbe in pressing sull’entourage del ragazzo da ormai diverso tempo e potrebbe presto pagare la clausola da 50 milioni di euro presente nel contratto con i colchoneros.

